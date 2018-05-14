МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прибыл в Госдуму для консультаций с депутатами перед тем, как принять решение по предложению "Единой России" возглавить Счетную палату РФ, передает корреспондент РИА Новости.

В прошлый четверг стало известно, что Кудрин получил предложение от ряда депутатов возглавить Счетную палату. Как сообщал РИА Новости представитель Кудрина, это достаточно неожиданно, экс-министр обдумывает предложение.

В пятницу РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило что Кудрин якобы уже принял решение возглавить контрольное ведомство. Представитель Кудрина тогда опроверг эту информацию, заявив, что он примет соответствующее решение только после консультаций с депутатами.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой пост вице-премьера по социальной политике. Председатель Счетной платы по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в Госдуму.