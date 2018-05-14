Силуанов рассказал о совмещении должности первого вице-премьера и министра

© РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Силуанов определил свои основные задачи в новом правительстве Исполняющий обязанности министра финансов РФ Антон Силуанов относительно возможности совмещения должности первого вице-премьера и министра в новом кабмине заявил, что решение еще не принято, его будет принимать президент.

"Еще никаких назначений не было, во всяком случае председатель правительства озвучил то, что такое совмещение возможно. Окончательное решение будет президентом приниматься", — сказал Силуанов журналистам.