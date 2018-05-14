В Приморье парламентарии согласовали дату выборов губернатора региона

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Депутаты комитета по региональной политике и законности законодательного собрания Приморья согласовали дату проведения досрочных выборов губернатора региона — второе воскресенье сентября 2018 года, сообщает администрация края.

"Губернатор Приморья досрочно сложил свои полномочия в октябре 2017 года. По закону, выборы главы региона должны состояться в ближайшее второе воскресенье сентября. В 2018 году эта дата выпадает на 9 сентября", – отметил председатель комитета Джамбулат Текиев.

В этот день также пройдут довыборы депутатов законодательного собрания в связи с переходом Константина Богданенко и Александра Костенко на работу в администрацию Приморья на должности вице-губернаторов.

Председатель избирательной комиссии Приморья Татьяна Гладких отметила, что дата досрочных выборов губернатора края должна быть утверждена до 10 июня.

Депутаты единогласно согласовали дату проведения досрочных выборов. Окончательно она будет утверждена на ближайшей сессии краевого парламента.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевског. С 4 октября 2017 года врио губернатора региона назначен Андрей Тарасенко. Он примет участие в праймериз "Единой России".