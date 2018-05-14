Главу департамента образования Приморья назначили вице-губернатором края

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Директор департамента образования и науки Приморья Ирина Мануйлова назначена вице-губернатором региона по вопросам развития образования и науки, сообщает администрация края.

"Пост заместителя руководителя края Ирина Мануйлова будет совмещать с должностью директора краевого департамента образования и науки", – говорится в сообщении. Мануйлова приступает к исполнению своих обязанностей с 14 мая.

По словам врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач в крае, в том числе по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в городе Бердск Новосибирской области. С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе, затем работала педогогом в Бердске. В 2011 году избрана депутатом Госдумы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки России. Награждена Почетным знаком ГД, нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации", а также почетной грамотой Минобрнауки России.