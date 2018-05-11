Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает, что отношения Еревана и Москвы изменятся к лучшему.

"Я думаю, что отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему. Я в этом практически уверен. Я понимаю, что в Москве есть опасения и, я думаю, что после наших бесед, после наших встреч этих обеспокоенностей не будет и в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему", — сказал Пашинян в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Сочи 14 мая.