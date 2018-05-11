Кадыров прокомментировал свою идею продлить полномочия президента

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни с кем не согласовывал и не обсуждал идею продления сроков полномочий президента России.

Ранее Кадыров заявил, что у действующего главы государства Владимира Путина "нет альтернативы" и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий президента, не ограничиваясь двумя. Республиканский парламент поддержал предложение Кадырова и обещал рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что предложение парламента Чечни о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков подряд не стоит на повестке дня главы государства.

"Со всей ответственностью заявляю, что свое мнение я ни с кем не согласовывал, не обсуждал. Я просто исхожу из той ситуации, которая сегодня сложилась во всем мире, в частности вокруг нашего государства. Если кто-то думает, что наши недруги за рубежом в ближайшие годы изменят открыто враждебную политику в отношении России, то глубоко заблуждается", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чечни отметил, что, по его мнению, российский президент последовательно и жестко проводит курс на развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня жизни населения, укрепление обороноспособности, что "позволило нейтрализовать попытки США и их союзников вызвать в стране экономический, политический и общественный кризис".

Кадыров подчеркнул, что по этим причинам граждане РФ имеют право вносить изменения в Конституцию. "Это вопрос народа, потому что Конституцию принимает народ, и как решит народ, так и будет… Небывалый уровень поддержки он (Путин — ред.) получил и по всей стране. Поэтому уверен, что народ на все 100% одобрит предложение продления пребывания одного лица в должности президента до трех сроков подряд", — добавил глава Чечни.