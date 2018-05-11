Сенатор назвал кандидатуру Кудрина на пост главы СП "суперподходящей"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает кандидатуру экс-главы Минфина Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты "суперподходящей".

В четверг стало известно, что Кудрин получил предложение от ряда депутатов возглавить Счетную палату. Как сообщал РИА Новости представитель Кудрина, это достаточно неожиданно, экс-министр обдумывает предложение. Нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике

"Я считаю, что это суперподходящая кандидатура, это прекраснейшее назначение", — сказал Калашников РИА Новости в пятницу.

Он подчеркнул, что у Кудрина уже был опыт работы в контролирующих органах, он возглавлял Контрольное управление президента и Минфин и в своей деятельности на посту Счетной палаты может проявить разумный и рачительный подход к анализу использования бюджетных средств.

"Кудрин в своих выступлениях обозначил основные пороки нашей экономики, и сейчас у него есть возможность продолжить ту линию, которую ранее проводил Сергей Степашин — не просто бухгалтерский подход к учету использования средств, а анализ — насколько рационально и обоснованно была совершена та или иная трата", — сказал законодатель.

Калашников напомнил, что Счетная палата дает заключения на проекты государственных программ, что также очень важно.

"Кудрин способен вдохнуть в Счетную палату содержательный аспект в ее деятельности", — заключил парламентарий.

Председатель Счетной платы по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД.