В МАГАТЭ подтвердили, что гендиректор агентства Амано посетит Сочи 14 мая

ВЕНА, 11 мая — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано посетит Сочи 14 мая, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы агентства Фредерик Даль.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин проведет 14 мая в Сочи встречу с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано, отметив, что этот контакт имеет особое значение в контексте выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано посетит Сочи 14 мая", — сказал Даль.

На вопрос о том, могут ли в агентстве подтвердить встречу с президентом России, собеседник агентства сообщил, что в настоящий момент не располагает дополнительной информацией.