В Ялте выбрали нового главу городской администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Главой городской администрации Ялты избран Алексей Челпанов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ялтинского горсовета.

В апреле Ялтинский горсовет досрочно прекратил полномочия главы администрации города Елены Сотниковой на основании заявления об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы администрации города был назначен первый заместитель Алексей Челпанов.

Голосование по избранию главы администрации прошло в пятницу на сессии горсовета. По итогам конкурса на выбор депутатскому корпусу были представлены два кандидата: Алексей Челпанов и ранее занимавший должность управляющего делами Ялтинского городского совета Валерий Малашин.

"За назначение на должность главы администрации города Алексея Челпанова проголосовало 22 депутата", — сообщили в пресс-службе горсовета. За кандидатуру Малашина было отдано два голоса.