Ушаков рассказал о темах переговоров Путина и Пашиняна

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и новый премьер-министр Армении Никол Пашинян могут обсудить на встрече 14 мая в Сочи вопросы региональной безопасности, заявил журналистам помощник президент РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что встреча пройдет на полях заседания Высшего Евразийского Экономического Совета 14 мая.

"Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в Сочи будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые актуальные вопросы региональной безопасности", — сказал Ушаков.