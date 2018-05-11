Ушаков рассказал о контактах Путина и Трампа

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вопрос встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа остановился на точке разговора двух лидеров 20 марта, когда с американской стороны была озвучена возможность такой встречи, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом, когда со стороны американцев была озвучена возможность такого контакта", — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 20 марта договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что вероятным местом встречи может стать Вашингтон.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости выразил надежду, что Трамп конкретизирует свое предложение о визите Путина в Вашингтон. Он отметил, что российский лидер готов к такой встрече.