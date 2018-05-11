Ушаков рассказал, как будет проходить встреча Путина и Пашиняна

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Сочи 14 мая, этот контакт важен с точки зрения знакомства лидеров двух стран, очень глубокого обсуждения двусторонних отношений ждать не стоит, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С премьером Армении — это первый контакт, сам по себе важен с той точки зрения, что руководители двух государств познакомятся друг с другом. Я не думаю, что сразу же будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества. Но какие-то темы, естественно, будут затронуты, какие-то вопросы будут прояснены, в том числе с учетом известных высказываний господина Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и так далее", — сказал Ушаков журналистам.

Парламент Армении 8 мая избрал премьером лидера оппозиции Пашиняна, под руководством которого с 13 апреля в стране проходили акции протеста, вынудившие подать в отставку главу кабмина Сержа Саргсяна. В тот же день вечером состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна, в котором, по сообщению пресс-службы Кремля, был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений, подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях.