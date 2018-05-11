Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ в Сочи 14 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 14 мая в Сочи встречу с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано, этот контакт имеет особое значение в контексте выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Будет контакт нашего президента с гендиректором МАГАТЭ Амано, который будет в это время также в Сочи. Этот контакт с учетом одностороннего выхода США из иранской сделки имеет особое значение, все это понимают", — сказал журналистам Ушаков.

Он уточнил, что данная встреча пройдет 14 мая, до двусторонних контактов с лидерами стран ЕАЭС в Сочи.

"Четырнадцатого мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это первая в текущем году встреча глав государств — членов ЕАЭС и первый контакт нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств", — рассказал Ушаков.

"В этой связи, помимо участия в заседании Совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание. Примут участие, естественно, президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, новый премьер-министр Армении, и в качестве гостя приглашен президент Республики Молдова (Игорь) Додон", — добавил Ушаков.

Он напомнил, что Россия в 2018 году является председателем в ЕАЭС.