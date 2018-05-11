Глава ФАС поддержал возможное назначение Силуанова первым вице-премьером

МОСКВА, 11 мая РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев приветствует возможное назначение и.о. министра финансов РФ Антона Силуанова на пост первого вице-премьера.

"Традиционно антимонопольный орган за все эти годы всегда был за первым вице-премьером в качестве куратора. Поэтому мы исходим из того, что, наверно, вместо Шувалова нас будет курировать Силуанов. Ну что ж — прекрасно и замечательно. У нас как было настроение хорошим с Шуваловым, так и будет хорошим с Силуановым. Мы считаем, что мы везунчики", — сказал Артемьев журналистам.

Он также положительно отозвался о работе с Игорем Шуваловым. "Мы очень тепло и прекрасно сотрудничали с Игорем Ивановичем Шуваловым. Я хотел бы ему слова огромной благодарности за эту работу сказать. Это были нелегкие, трудные годы, но нам с вице-премьером, который нас курировал, повезло", — сказал глава ФАС, добавив, что с Силуановым у ведомства "тоже прекрасные отношения"

Предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьера и утвержденный депутатами Госдумы на эту должность Дмитрий Медведев в понедельник озвучил планы по своим замам. В частности, Силуанов, как предполагается, будет курировать финансово-экономический блок в ранге первого вице-премьера.