В ЕР считают, что Кудрин согласится занять пост главы Счетной палаты

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев полагает, что экс-министр финансов Алексей Кудрин, скорее всего, согласится занять пост главы Счетной палаты.

В четверг стало известно, что Кудрин получил предложение от ряда депутатов возглавить Счетную палату. Как сообщил РИА Новости представитель Кудрина, это достаточно неожиданно, экс-министр обдумывает предложение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина на пост председателя СП.

Шхагошев заявил о своем несогласии с мнением о том, что пост главы Счетной палаты "это что-то меньшее, чем фигура Кудрина".

"Я с этим категорически не согласен, потому что это огромные полномочия: контроль бюджетных средств, как расходы, так и доходы, с привлечением правоохранительных органов, если есть нарушения. Кудрин работал министром финансов, он очень серьезно относится к контролю финансов, поэтому у него есть все основания сейчас (принять предложение)… Если болеть за экономику и за развитие, то он может себя там реализовать. Исходя из этой логики, я считаю, что он может согласиться", — заявил РИА Новости Шхагошев.

Депутат отметил, что Кудрин всегда был не реакционным, а конструктивным оппонентом единороссов. "Считаем, что профессиональная финансовая репутация — главный козырь Кудрина, при многих претензиях к нему со стороны разных фракций и со стороны "Единой России". Мы всегда в поиске профессионалов при решении самых разных вопросов", — сказал депутат.