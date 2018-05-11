Губернатор Ростовской области заработал за год в 7,5 раза меньше супруги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости. Доходы губернатора Ростовской области Василия Голубева за 2017 год составили около 6,4 миллиона рублей, его супруга в прошлом году заработала около 48,1 миллиона рублей, следует из декларации о доходах, размещенной на сайте правительства области.

В 2016 году доход губернатора составил 6,9 миллиона рублей, что примерно на 7 процентов больше, чем в 2017 году. В его собственности по-прежнему остаются три земельных участка и три жилых дома площадью 120,2, 357,9 и 476,8 квадратных метров, а также летняя кухня.

Супруга Голубева в 2016 году получила доход в размере 63,7 миллиона рублей, что примерно на четверть больше, чем в прошлом году. В ее собственности находится легковой автомобиль Audi Q5, пять земельных участков, один участок в общей долевой собственности, четыре жилых дома, летняя кухня, два нежилых здания в общей долевой собственности.