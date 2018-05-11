Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. архивное фото

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. архивное фото

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Севастопольская городская избирательная комиссия утвердила в должности своего председателя Сергея Даниленко, ранее работавшего руководителем аппарата ЦИК РФ, сообщили РИА Новости в Севизбиркоме.

Ранее глава городского избиркома Александр Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала его отставку "единственно верным решением" в сложившейся ситуации.

За кандидатуру Даниленко проголосовали 11 членов комиссии, один — против.

После отставки Петухова Центризбирком рекомендовал губернатору Севастополя назначить в состав городской избирательной комиссии главу аппарата ЦИК Даниленко. Решением губернатора он стал членом избиркома с правом решающего голоса.

Памфилова заявила при этом, что переход Даниленко на работу в Севастопольскую комиссию — не почетная ссылка, а важная миссия, отметив, что ведомство будет рекомендовать его и на пост главы городского избиркома.

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