Доход врио самарского губернатора сократился, а его супруги — удвоился

САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Доход врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2017 году составил 6,126 миллиона рублей, что на 4 миллиона рублей меньше, чем в 2016 году (10,138 миллиона рублей), доход его супруги, наоборот, вырос вдвое — до 5,8 миллиона рублей, сообщает правительство региона.
Доход супруги врио главы региона Элины Азаровой в 2017 году, наоборот, вырос. Она заработала более 5,8 миллиона рублей против более 2,7 миллиона рублей годом ранее. В собственности у нее доля в земельном участке площадью 2,2 тысячи квадратных метров, квартира (50,3 квадратных метров) и 2/3 нежилого помещения (76,1 квадратных метров).
Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре прошлого года. С 2014 года был членом Совета Федерации от региона. В конце апреля Азаров официально заявил о том, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Глава региона избирается сроком на 5 лет.