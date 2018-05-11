Доход врио самарского губернатора сократился, а его супруги — удвоился

САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Доход врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2017 году составил 6,126 миллиона рублей, что на 4 миллиона рублей меньше, чем в 2016 году (10,138 миллиона рублей), доход его супруги, наоборот, вырос вдвое — до 5,8 миллиона рублей, сообщает правительство региона.

Согласно размещенной на портале информации, врио губернатора задекларировал земельный участок площадью 500 квадратных метров, жилой дом (506,7 квадратных метров), квартиру (234,3 квадратных метров), 1/3 квартиры (59,2 квадратных метров), гараж (31,5 квадратных метров) и хозяйственную кладовую (7,6 квадратных метров), а также автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Lada Largus. Список недвижимости и транспортных средств, принадлежащих Азарову, по итогам 2017 года в целом не изменился — прибавился лишь автомобиль Lada Largus.

Доход супруги врио главы региона Элины Азаровой в 2017 году, наоборот, вырос. Она заработала более 5,8 миллиона рублей против более 2,7 миллиона рублей годом ранее. В собственности у нее доля в земельном участке площадью 2,2 тысячи квадратных метров, квартира (50,3 квадратных метров) и 2/3 нежилого помещения (76,1 квадратных метров).

Все имущество Азаровых находится в России.

Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре прошлого года. С 2014 года был членом Совета Федерации от региона. В конце апреля Азаров официально заявил о том, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Глава региона избирается сроком на 5 лет.