Врио губернатора Приморья Тарасенко примет участие в праймериз ЕР

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Приморское региональное отделение партии "Единая Россия" утвердило список участников предварительного партийного голосования по выборам главы региона, в который вошел врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает отделение партии.

"Избирательный кодекс Приморского края допускает участие в выборах губернатора только тех кандидатов, которые выдвинуты партиями. Свою кандидатуру на пост высшего должностного лица Приморского края уже заявил врио губернатора Андрей Тарасенко. В ходе процедуры предварительного внутрипартийного голосования он планирует сформировать план развития региона до 2023 года. Участие партии в разработке программы позволит в дальнейшем эффективно и без промедлений претворить ее в жизнь совместными усилиями исполнительной и законодательной власти региона", — говорится в сообщении.

Разработкой программы единого кандидата от партии в губернаторы Приморского края займутся еще четверо приморских политиков — спикер думы Владивостока Андрей Брик, глава Хорольского района Алексей Губайдуллин, председатель краевой Федерации профсоюзов Владимир Исаков, депутат краевого парламента Всеволод Романов, заявившие свои кандидатуры на процедуру предварительного внутрипартийного голосования.

Официальное выдвижение кандидата на пост губернатора Приморского края запланировано на региональной конференции 30 июня.