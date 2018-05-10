В ЦИК отметили необходимость систематизации избирательного законодательства

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина в ходе совещания волонтеров отметила назревшую необходимость систематизации российского избирательного законодательства, сообщает сайт ЦИК.

Как отмечено в сообщении, в четверг Гришина приняла участие в работе всероссийского совещания волонтеров Российского фонда свободных выборов.

"В ходе беседы с участниками совещания секретарь ЦИК России рассказала о реалиях политической агитации в социальных сетях и в интернете, о нынешних приоритетах избирательной системы, направленных на информационное взаимодействие с гражданами, повышение правовой культуры населения. Майя Гришина отметила назревшую необходимость систематизации избирательного законодательства", — сообщает сайт ЦИК по итогам совещания.

Кроме того, она попросила волонтеров и членов молодежных избирательных комиссий, принимавших участие в совещании, "делиться предложениями, новациями и любыми продуктивными идеями в избирательной сфере". Секретарь ЦИК также поинтересовалась у молодых людей их впечатлениями от прошедшей избирательной кампании по выборам президента России и мнением о том, как участковые избиркомы справились с большим объемом законодательных новшеств.

"Мы очень серьезно готовились к работе механизма "Мобильный избиратель". И понимали, что объем информации и сроки, в течение которых ГАС "Выборы" его обрабатывают, ­– беспрецедентные. И все получилось без сбоев", — цитирует сайт Центризбиркома слова Гришиной.

Работа продолжается, отметила она, напомнив, что в четверг на заседании нижней палаты парламента в первом чтении были приняты поправки в закон о выборах депутатов Госдумы, которые предусматривают использование этого нового механизма голосования по месту нахождения и на думских выборах. Также были приняты поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав", устанавливающие общественное наблюдение за выборами всех уровней, уточнила секретарь ЦИК.