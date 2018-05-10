Депутат рассказала, когда примут решение о составе правительства

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Дискуссия о составе нового кабинета министров еще ведется, полной определенности по этому вопросу следует ожидать к 15 мая, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия").

В Госдуме в четверг в рамках рабочего совещания по вопросу развития жилищного строительства в РФ состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и кандидата на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталия Мутко с участием председателей профильных комитетов нижней палаты российского парламента.

По словам участвовавшей в мероприятии Хованской, вопрос о составе нового кабинета министров на встрече не обсуждался. Депутат добавила, что по этому вопросу "еще идет дискуссия".

"У них есть неделя, по законодательству, так что на следующей неделе мы уже будем знать (новый состав правительства — ред.). Я думаю, к 15 числу будет полная определенность", — предположила Хованская в разговоре с РИА Новости.

Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России. Чуть позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьером.

В понедельник Медведев, еще до утверждения на пост председателя правительства, озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером — полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.