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Политика

ЦИК предложил Даниленко на должность главы избиркома Севастополя

15:1710.05.2018
(обновлено: 15:20 10.05.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИнформационный центр ЦИК РФ. Архивное фотоИнформационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложила избрать председателем севастопольского горизбиркома бывшего руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко, соответствующее постановление принято на заседании комиссии в четверг.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Памфилова прокомментировала перевод главы аппарата ЦИК в Севастополь

"Предложить Севастопольской городской избирательной комиссии кандидатуру Даниленко Сергея Андреевича… для избрания его на должность председателя Севастопольской городской избирательной комиссии", — говорится в постановлении Центризбиркома.

Рассмотрение вопроса проходило в режиме видеоконференции с севастопольским избиркомом. Даниленко поблагодарил ЦИК за выдвижение его кандидатуры. "Также рассчитываю, что Севастопольская городская избирательная комиссия прислушается к мнению ЦИК… Я постараюсь внести вклад, который необходим для того, чтобы еще дальше продвинуть работу городской комиссии", — сказал он.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев со своей стороны подчеркнул, что решение было непростым и для ЦИК, и для самого Даниленко, возглавлявшего аппарат центральной комиссии. "Сергей Андреевич с этой работой абсолютно точно справлялся… Еще раз подчеркну: это не желание избавиться от вас, а желание избавиться от проблем, которые есть у нас в Севастополе, которые с вашей помощью — абсолютно уверен в этом — можно решить, и надеемся, что тот опыт, который есть, позволит их решить", — отметил он.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Памфилова прокомментировала отставку главы избиркома Севастополя

Заседание севастопольского горизбиркома, на котором должен быть избран новый председатель комиссии, запланировано на пятницу, 11 мая.

Ранее глава избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала его отставку "единственно верным решением" в сложившейся ситуации. До этого Центризбирком высказывал намерение проверить деятельность руководства этой комиссии — у ведомства был целый ряд претензий непосредственно к председателю горизбиркома.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — были не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ведомство высказывало обеспокоенность достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе.

После отставки Петухова Центризбирком рекомендовал губернатору Севастополя назначить в состав городской избирательной комиссии главу аппарата ЦИК Сергея Даниленко — он стал членом избиркома с правом решающего голоса.

Памфилова заявила при этом, что переход Даниленко на работу в Севастопольскую комиссию — не почетная ссылка, а важная миссия, отметив, что ведомство будет рекомендовать его и на пост главы городского избиркома.

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