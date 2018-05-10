ЦИК предложил Даниленко на должность главы избиркома Севастополя

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложила избрать председателем севастопольского горизбиркома бывшего руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко, соответствующее постановление принято на заседании комиссии в четверг.

"Предложить Севастопольской городской избирательной комиссии кандидатуру Даниленко Сергея Андреевича… для избрания его на должность председателя Севастопольской городской избирательной комиссии", — говорится в постановлении Центризбиркома.

Рассмотрение вопроса проходило в режиме видеоконференции с севастопольским избиркомом. Даниленко поблагодарил ЦИК за выдвижение его кандидатуры. "Также рассчитываю, что Севастопольская городская избирательная комиссия прислушается к мнению ЦИК… Я постараюсь внести вклад, который необходим для того, чтобы еще дальше продвинуть работу городской комиссии", — сказал он.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев со своей стороны подчеркнул, что решение было непростым и для ЦИК, и для самого Даниленко, возглавлявшего аппарат центральной комиссии. "Сергей Андреевич с этой работой абсолютно точно справлялся… Еще раз подчеркну: это не желание избавиться от вас, а желание избавиться от проблем, которые есть у нас в Севастополе, которые с вашей помощью — абсолютно уверен в этом — можно решить, и надеемся, что тот опыт, который есть, позволит их решить", — отметил он.

Заседание севастопольского горизбиркома, на котором должен быть избран новый председатель комиссии, запланировано на пятницу, 11 мая.

Ранее глава избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала его отставку "единственно верным решением" в сложившейся ситуации. До этого Центризбирком высказывал намерение проверить деятельность руководства этой комиссии — у ведомства был целый ряд претензий непосредственно к председателю горизбиркома.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — были не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ведомство высказывало обеспокоенность достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе.

После отставки Петухова Центризбирком рекомендовал губернатору Севастополя назначить в состав городской избирательной комиссии главу аппарата ЦИК Сергея Даниленко — он стал членом избиркома с правом решающего голоса.

Памфилова заявила при этом, что переход Даниленко на работу в Севастопольскую комиссию — не почетная ссылка, а важная миссия, отметив, что ведомство будет рекомендовать его и на пост главы городского избиркома.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>