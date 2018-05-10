ЛДПР готова предложить кандидатуру Рохмистрова на пост главы Счетной палаты

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Фракция ЛДПР готова предложить кандидатуру экс-депутата Госдумы, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова на пост главы ведомства, заявил РИА Новости вице-спикер от фракции Лебедев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что в ГД начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты.

"Мы готовы предложить кандидатуру Рохмистрова Максима Станиславовича, он является аудитором Счетной палаты, был избран туда по квоте Государственной думы, а в квоту Государственной думы он попал из фракции ЛДПР. Плюс он несколько созывов был депутатом, имеет большой опыт, считаем, что это достойная кандидатура", — сообщил Лебедев.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев еще до утверждения на свой пост председателя правительства озвучил планы по своим замам. Планируется, что Татьяна Голикова, которая возглавляет СП сейчас, станет вице-премьером, курирующим социальные вопросы.