Глава МИД Германии обсудил с Лавровым "дело Скрипалей"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что обсудил на переговорах в четверг с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "дело Скрипалей", по его словам, Берлин ждет от Москвы более конструктивной позиции.

"Мы говорили также о деле Скрипаля. С нашей точки зрения, с российской стороны было мало готовности поучаствовать в конструктивном расследовании этих фактов. Мы не договорились здесь ни о чем, не пришли ни к какой договоренности", — сказал Маас.

"Просто у нас есть различные оценки, мы ими обменялись. Нам хотелось бы, чтобы у России была более конструктивная позиция, что касается оценки работы ОЗХО. Мы не считаем, что эту организацию следует каким-то образом дискредитировать", — добавил он.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.