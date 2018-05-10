Путин подписал указ, улучшающий оценку эффективности региональных властей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в перечень показателей эффективности деятельности региональных властей добавлен пункт о результатах независимой оценки качества соцуслуг, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, предлагается внести в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления пункт об учете результатов независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, говорится документе.

Указ вступает в силу с 1 января 2019 года.