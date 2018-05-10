Медведев предложил искать новые точки роста для выполнения майских указов

Дмитрий Медведев проводит совещание по реализации указа президента России от 7 мая 2018 года. 10 мая 2018

Дмитрий Медведев проводит совещание по реализации указа президента России от 7 мая 2018 года. 10 мая 2018

ГОРКИ, 10 мая — РИА Новости. Реализация нового майского указа президента потребует поиска новых точек роста и новых партнеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по реализации нового майского указа президента Владимира Путина.

Медведев подчеркнул, что новое правительство в работе над указом будет действовать в тесном контакте с коллегами из Госдумы, Совета Федерации, администрации президента.

По словам председателя правительства, у кабмина есть большой опыт в решении подобных задач, поскольку, по его мнению, за последние годы удалось адаптировать экономику к внешним шокам, страна приспособилась к колебанию мировых цен на энергоносители, а многие министры и вице-премьеры участвовали в подготовке антикризисных мер.

"Сейчас задача сложнее. Экономика, в соответствии с указом, должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем, вопреки всем сдерживающим факторам. А, стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и, конечно, новых партнеров", — заявил Медведев.