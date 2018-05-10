Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел в отставку

САМАРА, 10 мая — РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин в понедельник на внеочередном заседании городской думы сложил с себя полномочия, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Да, действительно, Сергей Панчин сложил с себя полномочия главы Ульяновска. Исполнять обязанности мэра временно будет и. о. главы администрации города Вадим Андреев", — сказал собеседник агентства.

Причины ухода Панчина с поста главы Ульяновска пока не сообщаются.

Ранее в Ульяновске действовала система, по которой председатель городской думы одновременно являлся главой города, а руководитель администрации выбирался на конкурсной основе. В апреле этого года пост сити-менеджера по собственному желанию покинул Алексей Гаев.

Как пояснил РИА Новости советник главы Ульяновска Артур Сирачев, в марте депутаты решили отказаться от разделения должностей мэра и главы администрации и внесли изменения в устав Ульяновска, которые должны были вступить в силу либо по истечении срока полномочий городской думы в 2020 году, либо в случае отставки мэра. Таким образом, теперь, согласно уставу Ульяновска, глава города будет выбран депутатами из числа кандидатов, представленных в думу конкурсной комиссией.

Панчин с 2013 года занимал пост сити-менеджера Ульяновска. По итогам выборов 13 сентября 2015 года он стал депутатом гордумы и сложил с себя полномочия главы администрации. В октябре того же года депутаты избрали Панчина мэром Ульяновска.