В ГД начались консультации по кандидатуре на должность главы Счетной палаты

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Госдуме начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Мы вместе со всеми парламентскими фракциями начинаем консультации по возможной кандидатуре на должность председателя Счетной палаты РФ", — сказал Володин журналистам в четверг.

Спикер ГД подчеркнул, что Счетная палата – это "орган парламентского контроля". "Кроме этого, это еще и важная экспертная структура — Счетная палата участвует в работе комитетов Госдумы, в подготовке и экспертизе законопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты. Это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления", — подчеркнул он.

"Нынешний председатель Счетной палаты Татьяна Алексеевна Голикова с ее опытом работы в должности министра в правительстве и помощника президента РФ обладает этими данными… Мы начали работу по подбору кандидата уже сейчас, чтобы внести предложения сразу после того, как Татьяна Голикова сложит свои полномочия и вступит в новую должность", — заключил политик.