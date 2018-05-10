В ГД начались консультации по кандидатуре на должность главы Счетной палаты

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Госдуме начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Спикер ГД подчеркнул, что Счетная палата – это "орган парламентского контроля". "Кроме этого, это еще и важная экспертная структура — Счетная палата участвует в работе комитетов Госдумы, в подготовке и экспертизе законопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты. Это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления", — подчеркнул он.
"Нынешний председатель Счетной палаты Татьяна Алексеевна Голикова с ее опытом работы в должности министра в правительстве и помощника президента РФ обладает этими данными… Мы начали работу по подбору кандидата уже сейчас, чтобы внести предложения сразу после того, как Татьяна Голикова сложит свои полномочия и вступит в новую должность", — заключил политик.