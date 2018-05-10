Политологи объяснили снижение рейтинга Путина

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выборы являются высшей точкой популярности политика, поэтому некоторое снижение доверия ему со стороны граждан при стабильно высоком уровне одобрения его работы — закономерное явление, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Политолог Глеб Кузнецов обращает внимание на незначительность падения показателей и отмечает, что говорить сейчас "о какой-то тенденции или серьезных рейтинговых падениях не приходится".
"Это повсеместно после выборов — особенно выборов, успешных для политика — рейтинг его корректируется в сторону снижения. У кого-то больше, как у (президента США Дональда) Трампа или (лидера Франции Эммануэля) Макрона, у кого-то меньше, как в данном случае, но это происходит всегда. Это обычное дело. Выборы — это высшая точка доверия и популярности политиков", — пояснил эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, по мнению которого, рейтинг президента еще пойдет в рост, а незначительное снижение — явление закономерное.
"Они (такие спады) очень закономерны и сезонны", — сказал собеседник агентства.
В то же время, эксперт не исключает, что снижение могло быть связано и "с социально-экономической ситуацией, которая сложилась в стране, несмотря на кажущуюся стабильность институтов".