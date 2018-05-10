Политологи объяснили снижение рейтинга Путина

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выборы являются высшей точкой популярности политика, поэтому некоторое снижение доверия ему со стороны граждан при стабильно высоком уровне одобрения его работы — закономерное явление, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Эксперты прокомментировали данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым более 81,2% россиян одобряют деятельность президента за последнюю неделю, при этом уровень доверия к Владимиру Путину находится на отметке в 46,9%, тогда как в начале апреля он составлял 49,3%.

Политолог Глеб Кузнецов обращает внимание на незначительность падения показателей и отмечает, что говорить сейчас "о какой-то тенденции или серьезных рейтинговых падениях не приходится".

"Это повсеместно после выборов — особенно выборов, успешных для политика — рейтинг его корректируется в сторону снижения. У кого-то больше, как у (президента США Дональда) Трампа или (лидера Франции Эммануэля) Макрона, у кого-то меньше, как в данном случае, но это происходит всегда. Это обычное дело. Выборы — это высшая точка доверия и популярности политиков", — пояснил эксперт.

При этом он считает, что судить о том, продолжит ли рейтинг Путина снижаться, пока что преждевременно.

Аналогичного мнения придерживается и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, по мнению которого, рейтинг президента еще пойдет в рост, а незначительное снижение — явление закономерное.

"Они (такие спады) очень закономерны и сезонны", — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что "все зависит от того, как поведет себя новый состав правительства и президент в ближайшее время". "Снижение — оно сменяется повышением, это закон политической жизни. Тем более, что, судя по всему, Путин не собирается просто сидеть сложа руки и почивать на лаврах после удачной избирательной кампании", — добавил Мухин.

В то же время, эксперт не исключает, что снижение могло быть связано и "с социально-экономической ситуацией, которая сложилась в стране, несмотря на кажущуюся стабильность институтов".