Назарбаев поздравил Медведева с назначением на пост премьера

АЛМА-АТА, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост председателя правительства России, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Уверен, что ваша деятельность во главе правительства России обеспечит дальнейшее экономическое развитие страны и повышение социального благополучия населения", — отметил Назарбаев, которого цитирует пресс-служба.

Президент Казахстана выразил убежденность в том, что стратегические отношения между Казахстаном и Россией, "основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться на благо наших народов".

"Президент Казахстана пожелал Медведеву здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России – мира и процветания", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России. Чуть позже во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром. Этот документ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.