Путин представил депутатам кандидатуру Медведева

Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания Госдумы РФ. 8 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания Госдумы РФ. 8 мая 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Госдумы, где он представил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, длилось шесть минут.

За это время Путин дал характеристику ушедшему в отставку кабинету министров и перечислил основные его достижения, а также обозначил круг главных задач на ближайшие годы.

В частности, глава государства отметил, что Медведев возглавлял правительство в сложные годы, и министрам удалось сохранить перспективу развития РФ.

Президент также подчеркнул необходимость соблюсти преемственность правительства и напомнил, что "времени на раскачку нет", поскольку перед новым кабмином стоят весьма амбициозные задачи.

Российский лидер сообщил, что ушедшие в отставку министры и лично Медведев в последние полтора года работали над подписанным им накануне указом о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года. В связи с чем, по его мнению, будет логичным, если эта команда и будет работать над их реализацией.

Глава государства отметил, что формирование нового правительства должно пройти максимально быстро и призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.