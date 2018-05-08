Путин представил депутатам кандидатуру Медведева

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Госдумы, где он представил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, длилось шесть минут.
В частности, глава государства отметил, что Медведев возглавлял правительство в сложные годы, и министрам удалось сохранить перспективу развития РФ.
Президент также подчеркнул необходимость соблюсти преемственность правительства и напомнил, что "времени на раскачку нет", поскольку перед новым кабмином стоят весьма амбициозные задачи.
Глава государства отметил, что формирование нового правительства должно пройти максимально быстро и призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.