Путин назвал отличительные черты правительства под руководством Медведева

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отличительными чертами завершившего свою работу кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева демократичность, открытость к диалогу, восприимчивость к конструктивной критике.

Глава государства также отметил фирменный стиль ушедшего в отставку правительства и его открытость к диалогу.

"Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и критике по существу — всё это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства. И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву", — подчеркнул Путин, который накануне предложил кандидатуру Медведева на пост главы правительства.