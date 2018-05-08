Песков переадресовал вопрос о судьбе Дворковича в правительство

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о дальнейшей судьбе вице-премьера Аркадия Дворковича, имя которого и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев не назвал в числе кандидатов на пост своего заместителя, в кабинет министров.

"Это пока нужно адресовать все-таки вопрос в правительство. Это не ко мне вопрос. Потому что это именно Дмитрий Анатольевич (Медведев) говорил и сегодня говорит о своих кандидатах на должности вице-премьеров, руководствуясь теми или иными соображениями. Поэтому, пока давайте в правительстве это спрашивайте", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича.

В понедельник состоялась инаугурация Путина на новый президентский срок, после чего прошлое правительство подало в отставку — в настоящее время члены кабмина работают с приставкой и.о. до утверждения нового состава. В этот же день Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок, на должность премьера. На встрече с депутатами от "Единой России" Медведев озвучил свои предложения по руководящему составу кабмина.

Медведев, озвучивая в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в Госдуме кандидатов в вице-премьеры, не назвал Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.