Песков назвал вопрос о должности Новака в правительстве преждевременным

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопрос о должности и.о. министра энергетики Александра Новака в новом кабинете министров преждевременным.

"Подождите, еще никакого нет кабинета, нет назначений, нет распределений и так далее. Поэтому это пока преждевременные вопросы", — ответил он на вопрос, рассматривается ли кандидатура Новака на должность министра энергетики или на какую-либо еще.

Кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в понедельник озвучил свои предложения по кандидатурам вице-премьеров. По его мнению, первым зампредом должен стать Антон Силуанов, который будет курировать финансово-экономический блок. Вице-премьерами Медведев также видит Татьяну Голикову (социальный блок), Алексея Гордеева (сельское хозяйство), Дмитрия Козака (промышленность и энергетика), Виталия Мутко (строительство), Юрия Борисова (оборона), Ольгу Голодец (культура и спорт) и Максима Акимова (цифровая экономика, транспорт и связь). В качестве руководителя аппарата правительства он предложил кандидатуру Константина Чуйченко, который сейчас возглавляет контрольное управление президента РФ.