Дума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост главы правительства

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Депутаты на пленарном заседании во вторник рассмотрит предложенную Владимиром Путиным кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Сам Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, также собирается посетить Госдуму.

"Да, собирается", — сказал Песков, отвечая на заданный вопрос.

Пленарное заседание во вторник будет первым после трехнедельного перерыва. С 16 по 29 апреля депутаты находились в ежегодном оплачиваемом отпуске, а затем в течение недели работали в регионах с избирателями.

В начале седьмого созыва депутаты решили продлить работу до конца июля. Эти дни было решено компенсировать в мае, когда много праздничных дней, и парламентарии зачастую берут отпуск за свой счет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тема утверждения главы правительства будет единственным вопросом пленарного заседания.

Медведев намерен выступить на заседании Госдумы и ответить на вопросы представителей фракций.

В понедельник Медведев встретился с фракциями "Единая Россия" и ЛДПР в Госдуме. Утром во вторник исполняющий обязанности премьера продолжит общение с фракциями КПРФ и "Справедливой России".

Позиция фракций

В ходе консультаций "Единая Россия" поддержала кандидатуру председателя своей партии на пост премьер-министра. В Госдуме у единороссов большинство мандатов — 343, или почти 76%.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что кандидатуру Медведева фракция поддержит.

КПРФ, наоборот, выступила против назначения Медведева. "Нет, мы за две недели решение не меняем", — сказал зампред фракции Николай Коломейцев, напомнив о негативном отзыве коммунистов о докладе главы правительства по итогам шести лет работы.

Во фракции "Справедливой России" в вопросе поддержки преобладают критические настроения, заявлял РИА Новости первый зампред фракции эсеров Михаил Емельянов. "Поддержка кандидатуры Медведева проблематична, мы его довольно критиковали и критикуем за его курс в части экономической политики", — заявлял Емельянов.

В понедельник прошла инаугурация избранного президента Владимира Путина. После торжественной церемонии глава государства предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост главы правительства. Прежнее правительство ушло в отставку в день инаугурации.