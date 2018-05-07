Эксперты ОНФ возьмут на контроль исполнение нового указа президента России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта возьмут на контроль исполнение нового указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", сообщает пресс-служба ОНФ.

"Это амбициозный план развития нашей страны на ближайшие годы. Народный фронт в рамках этого важнейшего документа продолжит свою работу по мониторингу за исполнением указов и поручений главы государства, которую ведет с марта 2014 года", — приводит пресс-служба слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

Он добавил, что результатом этой работы стали регулярные доклады президенту об итогах исполнения его "майских указов" и поручений. "На данный момент есть поручения президента, которые исполнены частично, и мы их оставляем на своём контроле", — отметил Анисимов.

Руководитель исполкома ОНФ подчеркнул, что организация продолжит работу по контролю за исполнением нового указа, используя четырехлетний опыт такой работы своих экспертов и активистов.

В ОНФ напомнили, что с марта 2014 года по указанию президента по итогам "Форума действий" создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений Владимира Путина. Контрольное управление президента направляет в ОНФ доклады правительства для подготовки заключений, без которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается.

ОНФ – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.