Эксперты ОНФ возьмут на контроль исполнение нового указа президента России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта возьмут на контроль исполнение нового указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", сообщает пресс-служба ОНФ.
Он добавил, что результатом этой работы стали регулярные доклады президенту об итогах исполнения его "майских указов" и поручений. "На данный момент есть поручения президента, которые исполнены частично, и мы их оставляем на своём контроле", — отметил Анисимов.
Руководитель исполкома ОНФ подчеркнул, что организация продолжит работу по контролю за исполнением нового указа, используя четырехлетний опыт такой работы своих экспертов и активистов.
ОНФ – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.