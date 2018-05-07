Володин оценил кандидатуры предложенных Медведевым вице-премьеров

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Предложенные Дмитрием Медведевым на встрече с фракцией "Единая Россия" кандидаты на должности вице-премьеров отличаются профессионализмом и большим опытом работы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В понедельник исполняющий обязанности председателя правительства озвучил свои предложения по кандидатурам заместителей. По мнению Медведева, первым зампредом должен стать Антон Силуанов, который будет курировать финансово-экономический блок.

Вице-премьерами он также видит Татьяну Голикову (социальный блок), Алексея Гордеева (сельское хозяйство), Дмитрия Козака (промышленность и энергетика), Виталия Мутко (строительство), Юрия Борисова (оборона), Ольгу Голодец (культура и спорт) и Максима Акимова (цифровая экономика, транспорт и связь). В качестве руководителя аппарата правительства он предложил кандидатуру Константина Чуйченко, который сейчас возглавляет контрольное управление президента.

"Кандидаты, которых депутаты Государственной Думы хорошо знают по совместной работе, они прошли в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева большую школу, показав себя профессионалами в ситуации вызовов и экономического кризиса", — заявил журналистам Володин.

"Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев — это люди, на деле показавшие свои лучшие профессиональные качества, и именно поэтому они возглавят ключевые направления в правительстве", — добавил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Силуанов прошел путь от директора департамента до министра, его отличает ответственный подход к делу и выполнение взятых обязательств. Председатель нижней палаты подчеркнул, что Голикова доказала свою эффективность работой как в правительстве, так и на посту председателя Счетной палаты. Козак, по словам Володина, показал свой профессионализм в реализации масштабных, значимых для страны проектов, в том числе при подготовке к Олимпийским играм в Сочи.

"Алексей Васильевич Гордеев – профессионал в области аграрного комплекса, для него это не новая работа… За прошедшее время он получил региональный опыт, работая губернатором одной из крупных областей России, и полномочным представителем президента, и все это, безусловно, сработает ему в плюс, опыт ничем не заменишь", — отметил Володин.

Спикер Госдумы также назвал опытными профессионалами в области государственного управления Голодец, Акимова, Мутко, Чуйченко и Борисова. "Именно таким и должно быть правительство", — заключил Володин.