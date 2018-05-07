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Политика

"Точное попадание": эксперт о возможной смене позиций Голиковой и Голодец

Сюжет:
Формирование нового состава правительства (42)
20:2407.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДом Правительства РФДом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выдвижение Татьяны Голиковой на пост вице-премьера по социальным вопросам является точным попаданием в ту сферу, где у нее уже есть большой опыт, заявила РИА Новости директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Комментируя возможную смену зоны ответственности Ольги Голодец с социальной тематики на спорт, Малева отметила, что энергичный и опытный человек — лучшая кандидатура для решения очень серьезных проблем в российском спорте.

Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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И.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев в понедельник предложил назначить Голикову вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. Сейчас Голикова возглавляет Счетную палату РФ. Он также предложил назначить Ольгу Голодец вице-премьером, курирующим вопросы культуры и спорта. В предыдущем составе правительства она занималась социальным блоком и культурой.

Точное попадание

Малева отметила, что выдвижение Голиковой на вполне ожидаемо и является "точным попаданием в ту сферу, где у Голиковой уже есть большой опыт".

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© РИА Новости / Екатерина Штукина
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"В любом случае Татьяна Алексеевна имеет в этой сфере грандиозный опыт. Эта фигура совершенно адекватная тем задачам, Голикова была министром здравоохранения и социального развития, это потом их разделили на два министерства, и тот мандат, который ей сейчас вручается, полностью соответствует опыту, который она приобрела шесть лет тому назад", — заявила эксперт. Она добавила, что статус заместителя председателя правительства выше, чем у главы Счетной палаты, поскольку таким образом деятельность не ограничивается контрольными функциями, а появляется исполнительная власть.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Малева также напомнила, что Голикова на своем прошлом посту реализовала три важных социальных проекта.

"Татьяна Алексеевна добилась валоризации пенсионных прав (переоценка денежной стоимости пенсионных прав, которые были приобретены гражданами в советский период), это было в рамках пенсионной реформы, когда мы не могли учесть вклад людей, работавших до 1991 года, потому что этот учет прав не велся и это практически не учитывалось при назначении пенсий, она провела эту реформу и этот вклад очень приблизительно, но стал учитываться. Это было реальным шагом при повышении пенсий. И, кстати говоря, при ней пенсии достигли того уровня, с которого они падали в 90-х годах", — напомнила Малева.

Также, по словам эксперта, программу материнского капитала и демографическую программу внедряла и реализовывала Голикова. "Правительство считает, что эта программа успешна и она помогла поддержать рождаемость", — добавила Малева.

Собеседница агентства напомнила, что много лет Голикова была первым заместителем министра финансов. "Татьяна Алексеевна очень хорошо знает бюджет. Мы пережили кризис 2009-2010 года, он был чреват ростом безработицы. И в те трудные времена Голикова настояла, чтобы нашли деньги на то, чтобы предотвратить рост безработицы в регионах", — заявила Малева.

Эксперт отметила, что перед Голиковой стоят серьезные задачи. "Характер задач и предопределил человека, который за это будет отвечать. Вот весь ее опыт, как раз и Минфин и Минздравсоцразвития, и Счетная палата, наверное, привел к тому, что человеку предложили справиться с такими задачами", — сказала она.

Энергичная и опытная кандидатура

Комментируя возможную смену зоны ответственности Ольги Голодец с социальной тематики на спорт и культуру, Малева отметила, что вопросы культуры и ранее находились в ее ведении.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Для культуры Ольга Юрьевна сделала очень много. Она председатель попечительского совета Большого театра, она очень поддерживает Международный конкурс имени Чайковского, она для культуры делала за последние годы непропорционально много по сравнению даже с какими-то другими вещами, и, я думаю, что она очень сведущая во всех этих процессах", — заявила Малева.

Собеседница агентства добавила, что Голодец — очень энергичный человек, готовый генерировать новые идеи и новые механизмы.

Малева также отметила, что вполне логично, что энергичного человека направляют курировать сферу, проблемы в которой очень масштабны.

"А со спортом у нас ситуация такая сложная, что хорошо, что человек, зарекомендовавший себя в социальной сфере, займется этим вопросом. Для того, чтобы проводить реформы и программы вовсе для этого не обязательно бегать по лыжне и стрелять в мишень. Тот факт, что Ольга Юрьевна не имеет опыта в большом спорте, не говорит, что она не может этим заниматься", — заявила она.

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