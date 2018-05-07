Медведев предложил кандидатов на посты вице-премьеров

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост главы правительства, предложил серьезное обновление состава вице-премьеров: свои должности сохранят лишь четверо, а шестеро человек пополнят команду замов. В частности, занимавший в прежнем кабмине пост министра финансов Антон Силуанов может одновременно стать и первым вице-премьером.
Помимо кадровых перестановок он решил и серьезно перераспределить обязанности между вице-премьерами, при этом увеличив число заместителей — их планируется десять вместо прежних девяти.
Кто на новенького
Силуанов в новом правительстве будет курировать весь экономический блок, сохранив должность министра финансов, сообщил РИА Новости источник в кабинете министров. Подобная схема ранее уже применялась к посту главы Минфина — его одновременно с должностью вице-премьера в 2000-х занимал Алексей Кудрин.
Вопросами оборонно-промышленного комплекса в ранге вице-премьера предложено заняться заместителю министра обороны Юрию Борисову. В ушедшем в отставку кабмине этот пост занимал Дмитрий Рогозин, который также отвечал за авиастроение, антитеррористическую безопасность, атомную энергетику, космическую отрасль.
Предложение занять кресло вице-премьера получил и бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Такой высокий пост для него не внове — Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем. В новом кабмине ему предлагается курировать знакомую отрасль – сельское хозяйство.
Часть этих вопросов, а именно транспорт, связь и цифровую экономику, может взять на себя Максимов Акимов, чью кандидатуру предлагает Медведев. Ранее он занимал пост первого замруководителя аппарата кабмина.
Новым лицом в рядах вице-премьеров может стать и Константин Чуйченко, который может сменить главу аппарата правительства Сергея Приходько. Чуйченко до инаугурации президента работал помощником главы государства и возглавлял контрольное управление Кремля.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, по предложению Медведева, возвращается в Белый дом. Ранее она занимала пост министра здравоохранения и соцразвития. Сейчас ей предлагается пост вице-премьера, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики.
Кто остается
Мутко также остается в кабмине в должности вице-премьера, но, согласно предложению Медведева, будет курировать вопросы строительства. Регулирование в сфере строительства, а также промышленность строительных материалов находилась в ведении Дмитрия Козака.
Козаку на посту вице-премьера теперь предлагается новая сфера деятельности — промышленность и энергетика. Ранее их курировал Дворкович.
Юрий Трутнев же, как ожидается, сохранит должность вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В кабмине Трутнев отвечал за угольную отрасль и развитие Дальнего Востока и Байкальского региона.
Кого еще не назвали
По остальным пятерым вице-премьерам прежнего кабмина окончательной ясности пока нет. Медведев не назвал в числе кандидатов в вице-премьеры Шувалова, Дворковича, Приходько, Рогозина и Александра Хлопонина, однако это не означает, что они не войдут в новый состав кабмина или структуру администрации президента.
Приходько, в том числе, курировал вопросы электронного правительства, взаимоотношений с религиозными объединениями, судебной системы и гуманитарных связей с зарубежными странами.
Предложений на министерские посты Медведев на встрече с депутатами не озвучил.
Фракция "Единой России" после консультаций с Медведевым приняла решение консолидированно поддержать его кандидатуру на должность председателя правительства.