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Политика

Медведев предложил кандидатов на посты вице-премьеров

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Главное за 7 мая 2018 года (8)
20:1607.05.2018
(обновлено: 20:26 07.05.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкКандидат на пост председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018Кандидат на пост председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост главы правительства, предложил серьезное обновление состава вице-премьеров: свои должности сохранят лишь четверо, а шестеро человек пополнят команду замов. В частности, занимавший в прежнем кабмине пост министра финансов Антон Силуанов может одновременно стать и первым вице-премьером.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В понедельник состоялась инаугурация Путина на новый президентский срок, после чего прошлое правительство подало в отставку — в настоящее время члены кабмина работают с приставкой и.о. до утверждения нового состава. В этот же день Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок, на должность премьера. На встрече с депутатами от "Единой России" Медведев озвучил свои предложения по руководящему составу кабмина.

Помимо кадровых перестановок он решил и серьезно перераспределить обязанности между вице-премьерами, при этом увеличив число заместителей — их планируется десять вместо прежних девяти.

Кто на новенького

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Исполняющий обязанности министра финансов Силуанов предложен на пост первого вице-премьера по вопросам макроэкономики и финансов. Ранее эту должность занимал Игорь Шувалов. Спектр вопросов, которые он курировал, был достаточно широким: безопасность дорожного движения, жилищная политика, внешняя торговля, малое и среднее предпринимательство, миграционная политика, налоги и неналоговые платежи, госзакупки, бюджет.

Силуанов в новом правительстве будет курировать весь экономический блок, сохранив должность министра финансов, сообщил РИА Новости источник в кабинете министров. Подобная схема ранее уже применялась к посту главы Минфина — его одновременно с должностью вице-премьера в 2000-х занимал Алексей Кудрин.

Вопросами оборонно-промышленного комплекса в ранге вице-премьера предложено заняться заместителю министра обороны Юрию Борисову. В ушедшем в отставку кабмине этот пост занимал Дмитрий Рогозин, который также отвечал за авиастроение, антитеррористическую безопасность, атомную энергетику, космическую отрасль.

Предложение занять кресло вице-премьера получил и бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Такой высокий пост для него не внове — Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем. В новом кабмине ему предлагается курировать знакомую отрасль – сельское хозяйство.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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В "старом" кабмине эта сфера была в ведении Аркадия Дворковича. Кроме того, он отвечал за электронное правительство, автомобилестроение, арктическую деятельность, авиа- и железнодорожный транспорт, газовые вопросы, добычу и транспортировку нефти, металлургию, связь, медицинскую промышленность, теплоэнергетику, развитие цифровой экономики, медиасферу и интернет.

Часть этих вопросов, а именно транспорт, связь и цифровую экономику, может взять на себя Максимов Акимов, чью кандидатуру предлагает Медведев. Ранее он занимал пост первого замруководителя аппарата кабмина.

Новым лицом в рядах вице-премьеров может стать и Константин Чуйченко, который может сменить главу аппарата правительства Сергея Приходько. Чуйченко до инаугурации президента работал помощником главы государства и возглавлял контрольное управление Кремля.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, по предложению Медведева, возвращается в Белый дом. Ранее она занимала пост министра здравоохранения и соцразвития. Сейчас ей предлагается пост вице-премьера, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики.

Кто остается

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры
В прежнем составе кабмина эти вопросы в должности вице-премьера курировала Ольга Голодец. Медведев предложил Голодец, сохранив пост, заняться вопросами культуры, которые и ранее были в ее ведении, а также освоить новую сферу – спорт. За спортивную тематику в старом кабмине отвечал вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко также остается в кабмине в должности вице-премьера, но, согласно предложению Медведева, будет курировать вопросы строительства. Регулирование в сфере строительства, а также промышленность строительных материалов находилась в ведении Дмитрия Козака.

Козаку на посту вице-премьера теперь предлагается новая сфера деятельности — промышленность и энергетика. Ранее их курировал Дворкович.

Юрий Трутнев же, как ожидается, сохранит должность вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В кабмине Трутнев отвечал за угольную отрасль и развитие Дальнего Востока и Байкальского региона.

Кого еще не назвали

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Из-за двойственности должности Трутнева сначала сложилось впечатление, что он покидает кабмин. Однако позднее источник в кабинете министров пояснил РИА Новости, что Медведев не упомянул Трутнева на встрече с фракцией "Единая Россия" лишь потому, что тот занимает также должность полпреда.

По остальным пятерым вице-премьерам прежнего кабмина окончательной ясности пока нет. Медведев не назвал в числе кандидатов в вице-премьеры Шувалова, Дворковича, Приходько, Рогозина и Александра Хлопонина, однако это не означает, что они не войдут в новый состав кабмина или структуру администрации президента.

Приходько, в том числе, курировал вопросы электронного правительства, взаимоотношений с религиозными объединениями, судебной системы и гуманитарных связей с зарубежными странами.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Хлопонин в должности вице-премьера отвечал за вопросы водохозяйственного комплекса, национальной политики, охраны Байкала и Байкальской природной территории, охраны лесов, развития Северного Кавказа, экологический безопасности и обращения с отходами.

Предложений на министерские посты Медведев на встрече с депутатами не озвучил.

Фракция "Единой России" после консультаций с Медведевым приняла решение консолидированно поддержать его кандидатуру на должность председателя правительства.

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