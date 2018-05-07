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Политика

Новый "майский": Путин подписал указ о задачах развития до 2024 года

19:0807.05.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", среди целей, которых предполагается достигнуть в указанный срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.

Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации. 7 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов россиян

Кабмин должен до 1 октября подготовить национальные проекты по ряду направлений, включая демографию, здравоохранение, образование, строительство жилья, науку, цифровую экономику.

При вступлении в должность на предыдущий срок в 2012 году Путин начал свою работу на посту президента с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Там содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока.

Темпы роста и инфляция

Среди целей, обозначенных в новом указе президента, — вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение роста экономики выше мирового, инфляции — не выше 4%.

Кроме того, правительству поручено обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Жилищное строительство. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Путин поручил правительству увеличить объем строительства жилья

Путин также поручил кабмину утвердить до 1 октября основные направления деятельности и прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года.

Доходы, пенсии, бедность

В своем указе Путин поручил правительству к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране.

"Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации", — говорится в указе, текст которого приведен пресс-службой Кремля.

Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации на Соборной площади Московского Кремля. 7 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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РФ к 2024 году должна войти в пятерку мировых лидеров в науке, заявил Путин

Согласно документу, правительству предстоит обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

Демография и здравоохранение

В указе также обозначены целевые демографические показатели, которых предстоит достичь до 2024 года. Так, Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет.

Среди задач, которые предстоит решить, также увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Смог в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Путин поручил снизить объем вредных выбросов в российских городах

В сфере здравоохранения новому кабмину нужно будет обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения от ряда заболеваний и снижение младенческой смертности, оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и обеспечить сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан.

Правительству предстоит к 2024 году увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до одного миллиарда долларов в год).

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© РИА Новости
Речь Путина на церемонии вступления в должность президента России

Образование

В сфере образования правительство должно обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Амбициозно, но выполнимо: эксперт оценил новые "майские указы" Путина

Путин также поручил кабмину внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения, технологии, которые повысят мотивацию у детей, вовлеченность в образовательный процесс. Кроме того, надо создать эффективную систему выявления и поддержки юных талантов — она должна быть основана на "принципах справедливости, всеобщности и направлена на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся".

Президент поручил создать условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также сформулировать программу психолого-педагогической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

"Решить задачу создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней", — говорится в указе.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Путин поручил обеспечить привлекательность работы в России для ученых

Кроме того, необходимо внедрить национальную систему профессионального роста педагогов, которая будет охватывать не менее 50% учителей, а также сформировать систему профессиональных конкурсов для того, чтобы предоставить гражданам возможности для профессионального и карьерного роста.

Жилье и строительство

Глава государства поручил правительству к 2024 году увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

Кроме того, президент поручил улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно. В 2024 году также необходимо обеспечить в России ипотеку в 8% для семей со средним достатком.

Строительство дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Путин поручил обеспечить рост доли региональных автодорог до 50%

Экология

В сфере экологии перед правительством также поставлен ряд задач. В частности, к 2024 году предстоит экологически оздоровить Волгу и сохранить уникальную водную систему Байкала, очистить берега и акваторию от мусора.

Также к обозначенному сроку объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%. В указе правительству поручено к 2024 году ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов.

Наука

Путин поручил к 2024 году обеспечить привлекательность работы в России для российских и зарубежных ученых и молодых исследователей. Кроме того, необходимо к этому сроку создать в стране не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции деятельности университетов и бизнес-структур.

Новоселье
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Путин поручил улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить… создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики", — говорится в указе.

Нацпроекты

Согласно указу, до 1 октября правительство должно представить национальные проекты (программы) по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

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