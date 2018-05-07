В Госдуме рассказали об ожиданиях от нового политического цикла в России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ждет от нового политического цикла в России после инаугурации президента развития социальной и экономической сфер, а также сбалансированного бюджета страны.

Владимир Путин, вступивший в должность президента РФ на новый шестилетний срок, на церемонии инаугурации в понедельник заявил, что приоритетными задачами государства должны быть повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей. Он также заявил, что Россия — это одна мощная команда, которой по плечу самые сложные задачи, и выразил уверенность, что страна добьется прорыва.

"Сегодня инаугурация, и начинается отсчет тех самых лет стратегического развития нашей страны во всех сферах – социальной, в экономике, в региональной повестке", — сказал РИА Новости Гусева.

"Я, конечно же, жду сейчас сбалансированного бюджета, реалистичного. Я жду тех самых программ, которые коснутся региональной повестки, муниципальной повестки. Я, конечно, жду поддержки еще серьезным рублем социальной сферы, но при этом и серьезного развития промышленного сектора экономики, который является кормильцем, по большому счету", — отметила зампред комитета.

Она добавила, что сами граждане России должны понимать свою долю участия в формировании бюджета, в том, куда идут их налоги, а представители власти, в свою очередь, – обсуждать вместе с россиянами стратегическое развитие страны и формирование ее бюджета.