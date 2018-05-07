Источник: Медведев не назвал депутатам кандидатов на министерские посты

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами-единороссами не озвучил кандидатов на министерские посты, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.
"Мы еще сможем с вами обсудить и вопросы о назначении тех министров, кандидатуры которых в соответствии с конституцией я должен буду в случае получения согласия от председателя Госдумы представить президенту вместе со структурой правительства", — процитировал источник слова Медведева.
По предложению Медведева, первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов, вице-премьерами — Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец и Максим Акимов, руководителем аппарата — Константин Чуйченко, который сейчас возглавляет контрольное управление президента РФ.