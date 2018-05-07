Медведев предложил назначить Борисова вице-премьером по ОПК

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра РФ, предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

"Есть еще одна сфера – это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера) нынешнего заместителя министра обороны Борисова", — сказал Медведев в ходе встречи с фракцией "Единой России" в Госдуме.

Юрий Борисов – кадровый военный, в Вооруженных силах СССР и затем Российской Федерации с 1978 года. В середине 2000-х был в руководстве Федерального агентства по промышленности России (находилось в ведении Минпромэнерго), в 2008 году стал заместителем министра промышленности и торговли России, с 2011 года – первый зампред Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Заместителем министра обороны назначен в 2012 году.