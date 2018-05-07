Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры по промышленности и по культуре

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра России, предлагает назначить Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, а Ольгу Голодец — вице-премьером по вопросам культуры и спорта.

По словам Медведева, есть ряд коллег, которые известны единороссам и которые "могли бы сохраниться в составе правительства".

"Я имею в виду кандидатуру Дмитрия Николаевича Козака, который тем не менее может заняться несколько иными вопросами, нежели те, которые он курирует сейчас. В частности, он мог бы заняться вопросами промышленности, потому что нужно периодически менять сферу деятельности, вопросами энергетики. И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране", — сказал Медведев на консультации с думской фракцией "Единой России".

Вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке, "предполагается, что могла бы координировать вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец", продолжил Медведев.