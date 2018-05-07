Медведев прибыл в Госдуму для консультаций

Дмитрий Медведев на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018

Дмитрий Медведев на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого предложили на пост премьер-министра России, прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями.

Ранее в понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Как ранее сообщалось, Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.

Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ — с 8 мая 2012 года.