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Политика

В Госдуме рассказали, что планируют обсудить на встрече с Медведевым

Сюжет:
Формирование нового состава правительства (28)
17:0507.05.2018
(обновлено: 17:42 07.05.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Госдуме планируют обсудить с Дмитрием Медведевым волнующие россиян вопросы, рассказали РИА Новости представители парламентских фракций.

Сегодня Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Нижняя палата парламента рассмотрит предложение 8 мая. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.

Откровенный разговор

Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера
Как заявил первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев, разговор с Медведевым будет "достаточно откровенным".

"Пока я не хочу озвучивать вопросы. Это вопросы, касающиеся социально-экономического развития России и задач, которые ставит перед собой правительство", — добавил Исаев.

Как отметил глава фракции Сергей Неверов, речь в первую очередь пойдет о реализации послания президента.

"Вопросы свободные. Каких-то вопросов, которые мы готовили или собирались направить, мы не обсуждали. Темы одни — реализация послания и, естественно, первоочередные шаги в этом направлении правительства", — подчеркнул он.

Вопросы от избирателей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев рассказал о выполнении задач, поставленных Путиным
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, вспоминая практику шестилетней давности, отметил, что дискуссия на подобной встрече была свободная, депутаты получали ответы по всем интересующим их темам.

Он рассказал, что сегодня состоится заседание фракции, ожидается, что на нем будет присутствовать Медведев.

"Вопросы прежде всего будут задаваться те, которые чаще всего звучат на встрече с избирателями, — те, которые регулируются в правительстве: это социальная сфера, это сфера ЖКХ, это вопрос, связанный с хостелами в многоквартирных домах, сельское хозяйство, малый бизнес, образование, здравоохранение, медицина", — добавил Нилов.

Стагнация в экономике

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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В ОП прокомментировали внесение кандидатуры Медведева на пост премьера
Первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов  подчеркнул, что эсеры не согласны с экономической и социальной политикой, которую проводил предыдущий кабмин под руководством Медведева.

"Мы очень обеспокоены тем, что нет экономического роста, что стагнация в экономике. Конечно же, нас беспокоят социальные проблемы. Это и объявленное повышение пенсионного возраста, совершенно неоправданное, по нашему мнению. Повышение подоходного налога для всех до 15%, мы отстаиваем другую точку зрения, о том, что необходимо вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Прежде всего богатых облагать налогом", — сказал Емельянов.

Депутат добавил, что эсеры также планируют поднять проблемы экономического роста, жилищно-коммунальной сферы и ряд других тем.

У КПРФ есть претензии

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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В КПРФ отказались поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера
Как рассказал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, коммунисты планируют спросить у Медведева, "почему не реализуется программа суперновейших технологий", "почему ЕГЭ гробит образование".

Также коммунистов интересует, почему не оказывается "должная поддержка аграриям".

"Почему мы не реализуем программу народных предприятий, которые доказали, что они лучше всех работают? Почему сидит все тот же финансово-экономический блок, который обвалил рубль вдвое? <…> У меня много вопросов почему, но я не слышу вразумительных ответов", — поделился лидер КПРФ.

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Политика
Комментарии
11 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Talanov Alexey
Чего там обсуждать с ним? За 18 лет не наобсуждались??? О чём вообще говорить? Утверждайте уже и на каникулы пора!
17:20
07.05.2018
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