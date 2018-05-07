Голосование в ГД по кандидатуре Медведева будет открытым, заявили в ЛДПР

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Голосование по процедуре дачи согласия на назначение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации на пленарном заседании 8 мая будет открытым, сообщил РИА Новости зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Открытым. Так решили все руководители фракций. Но вопрос об открытом голосовании будет проголосован, так как это требует регламент", — сказал Нилов.

Ранее в понедельник председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова (ЕР) сообщила, что после внесения кандидатуры премьера депутаты в ходе пленарного заседания определят, каким образом — тайно или открыто — будут голосовать за форму процедуры дачи согласия Госдумы на назначение председателя правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая — в день инаугурации Путина.