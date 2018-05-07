Глава Якутии прокомментировал инаугурационную речь Путина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов считает, что инаугурационная речь российского президента Владимира Путина была очень искренней и человечной.
Переизбранный на новый срок Путин в понедельник вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие 6 лет.
По словам Борисова, понедельник стал важным и торжественным днем для всей России.
"Сегодняшнее выступление президента (во время инаугурации) показалось мне очень искренним и человечным. Очевидно, что устремления Путина связаны только с благом России. Он готов положить всю свою жизнь, вложить всю душу ради того, чтобы страна развивалась дальше", — добавил глава Якутии.