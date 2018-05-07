На сайте правительства изменился статус Медведева

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Статус Дмитрия Медведева на сайте кабинета министров изменен на исполняющего обязанности главы правительства РФ.

Ранее на странице кабмина Медведев числился как председатель правительства, теперь, согласно сообщению на сайте, он — "исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации".

Правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.

Кроме того, президент подписал указ "О сложении полномочий правительством Российской Федерации", согласно которому кабинет министров будет выполнять свои функции до назначения нового правительства.