Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая

Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуру председателя правительства на пленарном заседании 8 мая, сообщил в понедельник РИА Новости зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее вступивший в понедельник в должность президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Завтра кандидатура будет рассматриваться. В 15.00 часов будет Совет Думы, но я уверен, что будет рассматриваться завтра кандидатура по аналогии с тем, как это было 6 лет назад", — сказал Нилов.

В нижней палате ранее сообщили РИА Новости, что депутаты смогут утвердить предложенную кандидатуру уже на следующий день после инаугурации. При этом источник в парламенте сообщил РИА Новости, что фракции Госдумы готовятся к встрече с Медведевым как кандидатом на пост премьер-министра РФ.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял о том, что парламентские фракции в Госдуме проведут консультации с претендентом до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании.

Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства.